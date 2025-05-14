Грэм Лоудон: Нужно уважать тех, кто уже в игре

Руководитель Cadillac F1 Грэм Лоудон считает, что многие недооценивают серьезность задач, которые стоят перед новой командой…

Грэм Лоудон: «Представьте, если в следующем году мы финишируем впереди какой-то команды? На месте руководителя такой команды я был бы раздражен: «Как это произошло? Эти парни ведь только начали». Не поймите меня неправильно, я не предполагаю, что так и произойдёт, я говорю о том, что нужно уважать тех, кто уже в игре.

Один из самых странных моментов при оценке новой команды состоит в том, что оценивается ваша ценность, то, что вы сможете привнести в Формулу 1. Ясно, что ценность создается за счет конкурентоспособности, но все правила направлены на то, чтобы фактически сделать вас неконкурентоспособными. Мы знаем, сколько на самом деле стоит подготовка команды Формулы 1, но при этом слышим: «Вы можете потратить только четверть этой суммы в первый год, но мы все равно хотим, чтобы вы боролись на трассе».

Если бы задача была в том, чтобы просто повторить то, что сделали в Haas F1, было бы значительно проще. Я с большим уважением отношусь к Haas F1, но это просто другое. И многие этого не понимают. Многим правилам мы вынуждены следовать уже сейчас. Их просто не было, когда появилась Haas F1. С тех пор правила игры сильно изменились. Но мы знали, что так будет.

С точки зрения внутренних ожиданий всё довольно просто. Для всех участников, включая владельцев со стороны TWG и GM, это не первые гонки. У них большой опыт в автоспорте и других видах, они понимают и очень реалистично относятся к трудностям. С этим нам повезло. TWG Motorsports владеет командами от IndyCar до Формулы E, столь же разнообразны проекты GM. В команде работают опытные специалисты, но важно донести до болельщиков, сколь масштабная задача стоит перед нами.

Мы уважаем соперников. Мы хотим стать конкурентоспособными и бросить им вызов, но все должны понимать, насколько на самом деле это будет непросто».

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