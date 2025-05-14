Рим. Гауфф на втором турнире WTA 1000 подряд обыграла Андрееву и вышла в полуфинал

Коко Гауфф продолжает свое участие на турнире WTA 1000 в Италии
Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Коко Гауфф (США, 4) – Мирра Андреева (-, 7) 6:4, 7:6(6)
Американская теннисистка выиграла четвертый матч подряд против Андреевой. Напомним, что две недели назад Гауфф победила ее в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.
Коко Гауфф третий раз сыграет в полуфинале соревнований в Риме: в 2021 и 2024 годах американка уступала на этой стадии будущей чемпионке Иге Швёнтек.
Для американки это будет десятый полуфинал на турнирах WTA 1000, в том числе пятый на грунтовом покрытии. Следующая соперница Коко Гауфф определится в матче Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua