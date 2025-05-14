Матч ЧМ-2025 по хоккею ушел под воду. Игру пришлось приостанавливать

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Игра между Норвегией и Германией приостанавливалась дважды из-за неудовлетворительного состояния льда.

За 3 минуты 27 секунд до завершения первого периода на арене Jyske Bank Boxen была обнаружена дыра вблизи борта. Арбитры приостановили игру и отправили команды досрочно в раздевалку.

Во втором периоде ледовое покрытие начало таять, и на нем снова начали появляться дыры, из-за чего игру снова нужно было остановить.

Игрок сборной Германии в эфире Pro7 заявил, что в его карьере такое впервые.

К счастью, все недостатки с ледовым покрытием удалось устранить, и игра была доиграна.

В итоге немцы одержали уверенную победу со счетом 5:2.

Группа B

Норвегия – Германия 2:5

Шайбы: 04:51 Йехлиз (Штютцль, Михаэлис) – 0:1, 16:10 Михаэлис (Йехлиз, Вагнер) – 0:2, 19:50 Мартинсен – 1:2, 24:56 Стаховяк – 1:3, 27:00 Самански – 1:4, 47:07 Берглунд (Ольсен) – 2:4, 59:43 Тиффельс – 2:5

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