Формула E: Роулэнд победил, гонщики Porsche на подиуме

Второй этап 11-го сезона Формулы E проходил в столице Мексики на автодроме имени братьев Родригес, но на укороченной трассе с длиной круга 2630 м. При этом даже на этой версии круга почти два десятка поворотов, но также, конечно, есть и прямые отрезки, на которых гоночные электромобили поколения GEN3 Evo с полноприводной трансмиссией продемонстрировали все свои скоростные возможности.

Из первого ряда стартовали два гонщика Porsche Паскаль Верляйн и Антониу Феликс да Кошта. Оба тронулись с места очень неплохо, Жан-Эрик Вернь сохранил 3-ю позицию и даже попытался атаковать португальца, но тот отбился. А вот французу удержаться в первой тройке не удалось, уже в начале второго круга его обогнал стартовавший четвёртым Оливер Роулэнд.

Не обошлось без инцидентов на старте, в частности, из-за контакта с кем-то из соперников развернуло машину Дэна Тиктума, и он оказался на последней позиции.

На 3-м круге Роулэнд предпринял попытку атаки и практически поравнялся с да Коштой, но португалец правильно располагал свой электромобиль Porsche на трассе, поэтому у Оливера ничего не вышло. Как мы теперь знаем, его это только раззадорило.

После пяти кругов гонщики, занимавшие позиции во второй половине пелотона, начали активировать режим повышенной мощности Attack Mode, но особых позиционных изменений не произошло. Впрочем, Ник де Вриз, выступающий за Mahindra смог опередить Стоффеля Вандорна, в этом году представляющего Maserati и добраться до первой десятки.

На 11-м круге Нико Мюллер, гонщик Andretti, тоже провёл успешный обгон за счёт Attack Mode, опередив сначала Сэма Бёрда, а затем и ещё нескольких соперников и уже поднялся на 6-ю позицию.

На 14-м круге лидировавший Верляйн воспользовался Attack Mode, причём его тыл при этом прикрывал напарник, поэтому Паскаль смог сохранить лидерство, а вот да Кошта потерял несколько позиций. На этой стадии гонки Джейк Деннис уже ехал вторым, а на 16-м круге пошёл в атаку на Верляйна, и их дуэль завершилась победой британца.

Чемпион мира 2023 года стал новым лидером гонки, оттеснив Верляйна на 2-ю позицию, а затем Паскаль пропустил вперёд и да Кошту который с максимальной эффективностью использовал режим повышенной мощности и без особых сложностей обогнал Денниса. Теперь пелотон возглавлял Антониу, но при таком характере гонки можно было предположить, что это тоже ненадолго.

К 23-му кругу в гонке в очередной раз сменился лидер – на первую позицию вновь вышел Деннис, но лишь потому, что да Кошта свернул с основной траектории в особый сектор, чтобы активировать Attack Mode, поэтому уже через несколько поворотов португалец вернул себе первую позицию. А на следующем круге Денниса обогнал и Верляйн, и дуэт Porsche вновь возглавил гонку.

На 27-м из 36-ти кругов Attack Mode активировали гонщики DS Penske и по очереди опередили Митча Эванса: Вернь теперь ехал шестым, Макс Гюнтер – седьмым. Их примеру последовали многие соперники, но тут из-за остановки на трассе Cupra Давида Бекмана на трассе появились жёлтые флаги, а затем выехал сейфти-кар. А остановился электромобиль немца из-за жёсткого контакта с Lola дебютанта Формулы E Зейна Мэллони. При этом произошла коллизия в хвосте пелотона, когда они боролись за 19-ю позицию.

На рестарте Роулэнд опередил Денниса, затем Верляйна, а следом и да Кошту и вышел вперёд! Но буквально сразу после этого на трассу вновь выехал электромобиль безопасности – на этот раз из-за аварии Митча Эванса, столкнувшегося с машиной Мортары. Если в первой гонке сезона удача была на стороне новозеландца, то сегодня она ему явно изменила.

На 33-м круге борьба на трассе возобновилась, Роулэнд лидировал, его преследовали гонщики Porsche, на 4-й позиции ехал Деннис, а замыкал первую пятёрку Вернь.

Последний круг Роулэнд начал лидером, но в батареях его Nissan после боевой гонки оставалось вдвое меньше энергии, чем у да Кошты, и португалец пытался этим воспользоваться, активно теснил соперника, но Оливер умело оборонялся и первым пересёк линию финиша, одержав первую победу в сезоне. Судя по скорости его машины, явно не последнюю. А вообще это его четвёртое подобное достижение в Формуле E.

Вторым финишировал Антониу Феликс да Кошта, который также занял 2-е место в декабрьской гонке в Сан-Паулу, и эти результаты позволили ему возглавить личный зачёт. Стоит упомянуть, что кубок во время церемонии награждения ему вручал Антонио Перес, его тёзка и отец Серхио Переса.

На подиум поднялся и Паскаль Верляйн, что тоже неплохо, учитывая его неприятности на бразильской трассе, где он попал в очень серьёзную аварию.

Мексиканская публика, заполнявшая трибуны знаменитой стадионной секции автодрома – кстати, сегодня на нём собралось порядка 40 тысяч болельщиков – устроила Роулэнду настоящую овацию, оценив его лихие обгоны после последнего рестарта, что лишний раз подтверждает, сколь сильна в этой стране любовь к автоспорту.

Следующая гонка Формулы E пройдёт через месяц в Саудовской Аравии, причём трасса в Джидде примет сдвоенный этап, который обещает быть не менее интересным.

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