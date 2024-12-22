Итоги сезона: Oracle Red Bull Racing

Сезон 2024 года получился неожиданно сложным для Red Bull Racing и закончился с худшим результатом за последние годы, но титул в личном зачёте вновь выиграл Ферстаппен.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Макс Ферстаппен 24 1 437 1 1 Серхио Перес 24 8 152 2 2

Red Bull Racing Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 3 589 1 1 2023 22 1 860 1 1 2022 22 1 759 1 1 2021 22 2 585.5 1 1 2020 17 2 319 1 1

Выиграв в прошлом году 21 Гран При из 22-х в Red Bull Racing надеялись повторить успех, и основания для этого были серьёзные – команда одной из первых переключилась на разработку машины для 2024-го, регламент почти не изменился, состав инженеров и гонщиков остался прежним.

В начале февраля, ещё до презентации новой машины, в адрес руководителя команды Кристиана Хорнера прозвучали обвинения со стороны одной из сотрудниц о «ненадлежащем поведении» – их разослали всем командам, FIA и FOM, и в крупнейшие СМИ. В команде продолжалась борьба за власть, появилась возможность ослабить позиции Хорнера – и этим воспользовались.

Поговаривают, когда попытка стать крупным акционером Red Bull Racing провалилась из-за вето со стороны Хельмута Марко, Хорнер надеялся возглавить Red Bull GmbH, став «новой версией» Дитриха Матешица, но вся эта история нарушила его планы.

Сезон тем временем успешно стартовал. Макс выиграл две первых гонки и конфликт начал сходить на нет, хотя Кристиан и отец Макса Йос, заявивший, что Хорнер разрушительно влияет на команду, больше не общались.

Эдриана Ньюи тоже по касательной задел этот скандал. Он устал от происходящего и 1 мая объявил об уходе из команды. Соперники тут же начали за ним охоту. Ушёл и спортивный директор Джонатан Уитли – после 19 лет сотрудничества. Ещё недавно казавшееся монолитным здание сильнейшей команды начало разрушаться.

Из десяти первых Гран При, Ферстаппен выиграл семь, закончив успешную серию июньской победой в Барселоне. Восьмую победу пришлось ждать до ноября.

В команде словно что-то сломалось. Конструкторы неудачно обновили машину, соперники прибавили – и чемпионская команда перестала побеждать. Вроде, ничего не изменилось, но на домашней для команды трассе, где прежде Макс был стабильно успешен, не удалось даже подняться на подиум. Первые десять гонок принесли команде 12 подиумов, остальные 14 – только шесть.

В начале июня команда неожиданно на два года продлила контракт с Пересом. Говорят, это произошло по личной инициативе Хорнера и должно было решить некоторые психологические проблемы Серхио. С тех пор мексиканский гонщик ни разу не побывал на подиуме.

Неожиданные проблемы Серхио обсуждались всю вторую половину сезона, в том числе и руководством команды, но Серхио всякий раз отвечал журналистам, что у него есть контракт на этот сезон и на следующий, так что по поводу своего будущего он не волнуется.

По количеству очков, заработанных после продления контракта, Перес среди гонщиков четырёх сильнейших команд, оказался последним.. Это не могло не повлиять на позицию в Кубке конструкторов. Начав сезон на первой строчке, после гонки в Баку Red Bull Racing опустилась на вторую, а после домашней гонки Переса в Мексике, где в этот раз к огорчению публики он финишировал последним – на третью. Ферстаппен в одиночку выиграть Кубок конструкторов не смог.

В личном зачёте Макс хоть и пережил очень непростой период в середине сезона, титул вновь завоевал досрочно. К радости Liberty Media, это произошло на показном этапе в Лас-Вегасе.

Судьба Кубка конструкторов решилась на последнем этапе в борьбе McLaren и Ferrari, в итоге его с небольшим преимуществом завоевали McLaren.

Следующий сезон для многих будет переходным перед серьёзной сменой регламента в 2026-м. С 1 января 2025 года регламент разрешит командам работать над машиной для 2026-го, так что большого количества новинок и серьёзного прогресса по ходу сезона в следующем году ждать не стоит. Его и не может быть в последний год стабильного регламента. А вот плотная борьба четырёх сильнейших команд за победу почти гарантирован.

Через несколько дней после окончания сезона контракт с Пересом разорвали, но оставили в Red Bull – он будет участвовать в демонстрационных заездах и спонсорских мероприятиях.

Напарником Ферстаппена в следующем году станет молодой Лиам Лоусон. Титулов в серьёзных молодёжных сериях у новозеландца нет, единственный раз он становился чемпионом в “открытых колёсах”в 2019-м в скромной Toyota Racing Series. В Формуле 1 Лоусон провёл всего 11 Гран при – и его пригласили в топ-команду, где требования к результатам и дисциплине, прессинг и внимание прессы будут очень серьёзными. При этом его задача – если не сражаться на равных, то постараться не так много проигрывать Максу, иначе Хельмут Марко отправит его в RB, где своего шанса дожидается Цунода.

Нет сомнений. в том, что в следующем году нас ждёт ещё один фантастический сезон!

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