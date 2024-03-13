Оливер Берман: Я бы выбрал номер 87

В Джидде, заменяя заболевшего Карлоса Сайнса, Оливер Берман выступал с номером 38, заранее заявленным Ferrari для пилота запасной машины.

Комментируя итоги уик-энда британец заявил, что если у него была бы возможность, он бы выбрал номер 87, с которым в гонках участвовал ещё его отец. Оливер родился 8 мая, а его младший брат Томас – 7 августа. С этим и связан выбор отцом номера.

Оливер Берман: «Номер 38 я не выбирал, а если бы такая возможность была, я бы выбрал 87 – это мой гоночный номер. Если я буду выступать в Формуле 1, то использую его. Надеюсь, он скоро мне пригодится».

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