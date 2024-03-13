Ничушкин вернулся как король: забил в двух матчах подряд, а «Колорадо» разнес «Калгари» за период

Гол и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports Нэйтан Маккиннон увеличил отрыв от Никиты Кучерова в бомбардирской гонке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)

Голы: Рантанен — 32 (бол., Ничушкин, Маккиннон), 2:05 — 0:1. Мироманов — 1 (Кадри, Поспишил), 3:24 — 1:1. Дуэр — 2 (Юбердо, Пачал), 6:46 — 2:1. Мэнсон — 7 (Уокер, Кольяно), 24:52 — 2:2. Маккиннон — 41 (Ничушкин, Рантанен), 25:50 — 2:3. Ничушкин — 24 (Рантанен, Тэйвз), 27:53 — 2:4. Миттельштадт — 15 (Духайм, Тэйвз), 34:10 — 2:5. Рантанен — 33 (Макар), 39:14 — 2:6.

Вратари: Владарж (Вольф, 40:00) — Аннунен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (9+10+9) — 38 (19+16+3).

Наши: Мироманов (19.50/8/0), Охотюк (8.23/0/0) — Ничушкин (21.03/4/+3), Тренин (15.22/1/0).

13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» таким, каким все и привыкли видеть нападающего до обращения в программу помощи игрокам НХЛ. Участие в ней полностью конфиденциально. Хоккеисты не разглашают, какую конкретно помощь они получали. Известен только сам факт обращения. Кажется, все это время, начиная с середины января, Валерий пахал на тренировках, чтобы не растерять игровой тонус. В первом матче после возвращения челябинец отметился решающим голом в овертайме с «Миннесотой». Не на шутку Ничушкин разошелся в следующей игре с «Калгари», словно и не было никакой паузы. В своем 500-м матче в регулярках НХЛ форвард набрал три очка, а «Эвеланш» разгромили соперника.

Главный тренер Джаред Беднар перевел россиянина в ведущую тройку к Микко Рантанену и Нэйтану Маккиннону. Их связка в полном составе поучаствовала в первой шайбе «Колорадо» уже на третьей минуте, когда гости реализовали большинство. «Калгари» быстрый пропущенный гол не надломил. Хозяева оперативно отыгрались, а сделал это новичок «Флэймз» Даниил Мироманов, который в дедлайн перешел из «Голден Найтс».

Все понимали, что в «Калгари» атакующий защитник получит больше доверия, чем в укомплектованном «Вегасе». Мироманову хватило трех матчей, чтобы забить за новый клуб. Стоит только похвалить главного тренера Райана Гуску за то, что не спрятал новичка в запас после разгрома от «Каролины» (2:7), когда Даниил схватил «минус 2». С «Колорадо» у Мироманова третье игровое время среди защитников, а еще он больше всех бросил по воротам — восемь раз! Неудивительно, что с такой активностью Даниил все-таки добился своего.

Результат первого периода, когда «Флэймз» успели отыграться и повести в счете благодаря голу Уокера Дуэра, не предвещал беды после перерыва. «Калгари» удивительным образом развалился во втором отрезке. Голкипера Даниэла Владаржа стало откровенно жаль, когда «Эвеланш» безжалостно реализовывали момент за моментом. За период хозяева пропустили пять безответных шайб. В двух из них поучаствовал Ничушкин. Сперва Валерий ассистировал Маккиннону, а через две минуты забил сам, шикарным кистевым броском поразив дальний угол ворот.

Гуска отказался мучить Владаржа и заменил голкипера перед третьим периодом. Вышедший Дастин Вольф не пропустил, но «Флэймз» это не сильно помогло. «Эвеланш» грамотно сыграли по счету и сохранили комфортный задел. Ничушкин по-королевски вернулся в состав «Колорадо». Валерий забивает в двух матчах подряд и не выпадает из игрового ритма.

Отметим другой момент. Два очка, набранные с «Калгари», позволили Маккиннону увеличить отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. Нэйтан обновил личный рекорд по очкам в НХЛ — теперь на счету канадской машины 113 (41+72) баллов за 66 игр. Кучеров отстает на шесть очков. Финиш регулярки обещает жаркую борьбу за «Арт Росс Трофи».

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