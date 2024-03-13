Сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей

Сборная Украины по футболу запланировала товарищеский матч с национальной командой Польши.

Об этом сообщает УАФ.

«Сине-желтые» проведут гостевой поединок 7 июня. Пока место еще не определено.

В июне 2024 года у подопечных Сергея Реброва запланировано три спарринга. В частности, 11 июня сборная Украины сыграет матч с командой Молдовы в Кишиневе на стадионе «Зимбра».

Напомним, следующий матч национальная команда сыграет- оф квалификации против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если «сине-желтые» пройдут боснийцев, то они будут хозяином (номинальным) в решающем поединке.

Евро-2024 состоится в Германии и начнется 14 июня. Финал запланирован на 14 июля.

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