Забарный претендует на игрока луны в Борнмуте

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Украинский центральный защитник Илья Забарный оказался среди претендентов на звание лучшего игрока Борнмута в марте.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Кроме украинца, на награду претендуют полузащитник Льюис Кук и нападающие Антуан Сэменьо и Доминик Соланке. Отметим, что в прошлом месяце Забарный провел 4 игры за свою команду и отличился 1 забитым мячом в матче против Лутона (4:3).

Напомним, накануне Илья стал лучшим игроком матча 31 тура АПЛ Борнмут — Кристал Пелес (1:0). В текущем сезоне украинский защитник не пропустил ни одной игры своего клуба в чемпионате Англии.

champion.com.ua