Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Леверкузенцы впервые в истории могут стать чемпионами
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В рамках 29 тура чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Вердера". Леверкузенцам нужна победа в этом матче, чтобы гарантировать первый в истории титул чемпиона Бундеслиги. Тем более что это можно сделать дома перед своими болельщиками. В соперниках – середняк чемпионата "Вердер", которому к зоне переходных матчей всего пять очков.
Чемпионат Бундеслиги, 29 тур
14 апреля, 18:30. "БайАрена" (Леверкузен)
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