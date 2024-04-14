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Футбол

Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Леверкузенцы впервые в истории могут стать чемпионами

Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках 29 тура чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Вердера". Леверкузенцам нужна победа в этом матче, чтобы гарантировать первый в истории титул чемпиона Бундеслиги. Тем более что это можно сделать дома перед своими болельщиками. В соперниках – середняк чемпионата "Вердер", которому к зоне переходных матчей всего пять очков.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Чемпионат Бундеслиги, 29 тур

    14 апреля, 18:30. "БайАрена" (Леверкузен)

    Прямая трансляция: Setanta Sports +

    Трансляция матча

    Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

    Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

    Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

    В эфире

    Чемпионский поединок. Байер – Вердер: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

    Трансляція матчу Баєр — Вердер Смотреть трансляцию

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