Кубок Билли Джин Кинг. Колумбия победила Аргентину и заняла первое место в зональном турнире

В Боготе завершились матчи Первой группы зоны Америка в командном турнире

Первая группа • Америка

Богота, Колумбия • 9-13 апреля • грунт

ГРУППА А

Аргентина 1-2 Колумбия

Мартна Капурро Таборда — Юлиана Лисарасо 3:6, 4:6

Хулия Риэра — Мария Паулина Перес-Гарсия 6:1, 6:2

Риэра/Эстабле — Лисарасо/Перес-Гарсия 7:5, 2:6, 7-10

Чили 3-0 Перу

Антония Вергара Ривера — Франческа Магина Буниковска 6:4, 6:0

Даниэла Сегель — Ромина Ккуно 6:2, 6:3

Лабрана/Вергара Ривера — Басан Басан Кастильо 6:4, 6:4

Венесуэла 2-1 Эквадор

Сабрина Бальдеррама — Валентина Варгас 6:1, 2:6, 6:7(3)

Андреа Гамис — Валентина Понсе Серрано 6:2, 6:0

Бальдеррама/Гамис — Понсе Серрано/Ромеро 6:2, 7:5

В плей-офф Кубка Билли Джин Кинг вышли сборные Колумбии и Аргентины, которые одержали по четыре победы в пяти сыгранных противостояниях.

>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АМЕРИКА: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2 • ДЕНЬ 3 • ДЕНЬ 4

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