Кубок Билли Джин Кинг. Колумбия победила Аргентину и заняла первое место в зональном турнире

В Боготе завершились матчи Первой группы зоны Америка в командном турнире
Первая группа • Америка
Богота, Колумбия • 9-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Аргентина 1-2 Колумбия
Мартна Капурро Таборда — Юлиана Лисарасо 3:6, 4:6
Хулия Риэра — Мария Паулина Перес-Гарсия 6:1, 6:2
Риэра/Эстабле — Лисарасо/Перес-Гарсия 7:5, 2:6, 7-10
Чили 3-0 Перу
Антония Вергара Ривера — Франческа Магина Буниковска 6:4, 6:0
Даниэла Сегель — Ромина Ккуно 6:2, 6:3
Лабрана/Вергара Ривера — Басан Басан Кастильо 6:4, 6:4
Венесуэла 2-1 Эквадор
Сабрина Бальдеррама — Валентина Варгас 6:1, 2:6, 6:7(3)
Андреа Гамис — Валентина Понсе Серрано 6:2, 6:0
Бальдеррама/Гамис — Понсе Серрано/Ромеро 6:2, 7:5
В плей-офф Кубка Билли Джин Кинг вышли сборные Колумбии и Аргентины, которые одержали по четыре победы в пяти сыгранных противостояниях.
>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АМЕРИКА: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2 • ДЕНЬ 3 • ДЕНЬ 4