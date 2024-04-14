Андерсон показал класс. Но от его бокса можно было заснуть

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В ночь на 14 апреля в городе Корпус-Кристи, штат Техас, США, американский 24-летний проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (17-0, 15 КО) провел поединок против 31-летнего бельгийца, бывшего представителя крузервейта, Рияда Мерхи (32-3, 26 КО). Бой, призванный показать, чего стоит один из главных проспектов-супертяжей. Не сказать, чтобы Джаред получил топовый тест, но как боксировать спокойно и сосредоточенно, показал. Другой вопрос в том, что это не то, что мы хотели бы увидеть.

Андерсон был аккуратным и сосредоточенным. Фаны начали гудеть еще до середины боя

На старте карьеры о Джареде Андерсоне говорили, как о новом Деонтее Уайлдере. Аналогия очень проста – оба афроамериканцы и оба выносили соперников яркими попаданиями.

Конечно, с реальностью у нее нет ничего общего. Андерсон – более разносторонний боксер. Он подвижный, прекрасно сбалансированный, а еще он – левша. Но шоу действительно Джаред давал яркое.

Джаред Андерсон по очкам убедительно победил Рияда Мерхи

Понятное дело, там и соперники были среднего уровня, однако повышение этого уровня не сделало сильно хуже. Например, с 2021 года Джаред боксирует против боксеров, чей уровень можно оценить как середняки и выше. За это время были побиты Владимир Терешкин (технический нокаут во 2 раунде), Александр Тесленко (технический нокаут во 2 раунде), Милджан Ровчанин (нокаут во 2 раунде), Джерри Фостер (технический нокаут во 2 раунде), Джордж Ариас (отказ угла от продолжения боя в 3 раунде), Чарльз Мартин (единогласное решение судей), Андрей Руденко (технический нокаут в 5 раунде) и вот теперь – Мерхи.

Увеличение уровня оппозиции не сильно повлияло на уровень выступлений Джареда. Единственный, с кем Андерсону пришлось потрудиться – экс-чемпион мира Чарльз Мартин. Если говорить откровенно, после этого поединка было больше драматизирований из-за результата, чем реальных проблем. Молодой супертяж встретился с опытным, габаритным, непростым соперником и не нокаутировал его.

Мерхи был нужен для тестирования боксера на готовность к разным условиям. Супертяжелый вес сейчас выглядит по-разному. Здесь бывший крузер может существовать рядом с одним из величайших чемпионов в истории и выступать так же уверенно.

Кроме этого, у Рияда был опыт победы над большим и достаточно мощным соперником – Тони Йокой. Олимпийскому чемпиону дали небольшого оппонента, чтобы тот, наконец, победил, но он лишь продолжил серию поражений до трех подряд. Тогда Мерхи выглядел отлично – взрывался, атаковал и сдерживал высоченного соперника.

Здесь же ему этого не удалось. Вообще трудно выделить, что удалось делать Рияду. Он посыпался под постоянным давлением большего соперника. Посыпался – в плане атаки. Мерхи не смог придумать ничего толкового для того, чтобы добраться до головы или туловища визави.

В итоге, вся активность бельгийца свелась к тому, чтобы отступать и пытаться кое-как контратаковать более габаритного соперника, начиная свои атаки на дальней дистанции. Очевидно, эта идея провалилась. Джаред не давал сопернику попадать, встречал или ловил на начальной стадии и гасил все попытки в зародыше.

Звучит так, будто американец показал чудеса доминации. И с тактической точки зрения так оно и было. Андерсон встречал соперника. Он шел осторожно вперед, поджимая его к углам и канатам. Работал с помощью джеба и аккуратных контратак. В этом отношении бой был проведен хорошо. Но только в этом.

Фаны начали гудеть через несколько раундов после старта, потому что ничего не происходило. Мерхи, наткнувшись на кулаки соперника, понял, что сильно вкусной каши в атаке здесь не сваришь и перешел в режим сведшихся к минимуму внезапных контратак. А Джаред не торопился идти вперед.

Было ощущение, что проспекту была поставлена задача отбоксировать десять раундов так, чтобы вопросов о победителе не возникло, но риску не подвергнуться. По-другому трудно понять, почему в эпизодах, когда соперник был закрыт, Андерсон не включал свою мощность на полную, а просто перерабатывал того.

Десять совершенно одинаковых раундов. Top Rank сделали шоу, в котором в два главных поединка поставили двух молодых нокаутеров: 29-летнего Аджагбу и 24-летнего Андерсона. Это могло быть шоу супертяжелых нокаутов, а случилось так, что боксировавший ранее Робсон Консейсао показал более интересный для зрителей бокс, чем супертяжеловесы. Робсон еще и победил нокаутом, чего не смогли ни Аджагба, ни Андерсон.

Джаред, конечно, победил. И показал, что он умеет быть разным. Может быть агрессором, может технично боксировать. Действительно хорошо обученный боксер, классно пользующийся габаритами, которые очень и очень конкурентоспособны для современного хевивейта. Захотелось ли после этого пересматривать его бои? А вот это точно нет. До следующего яркого шоу, если оно будет.

Что дальше?

Джаред говорит, что уже готов к условному Уайлдеру. Боб Арум намерен вывести американца на титульный поединок в 2026 году. То есть, еще год-два Андерсон будет колотить середняков и боксеров более высокого уровня, развиваться и пытаться набраться опыта.

Конечно, никакого Уайлдера не будет. Разве что Деонтей проиграет бой Чжану Чжилею (который еще не объявили), и решит, что готов стать жертвой молодого американца. Есть ли шансы у Уайлдера в таком бою, сказать трудно. Если он будет таким, как раньше – Джареду может и прилететь. Но если таким, как в бою с Джозефом Паркером, то такую версию американского экс-чемпиона побьет девяносто процентов супертяжелого веса.

В любом случае, по навыкам, Джаред Андерсон – будущее супертяжелого веса после Фьюри, Усика и Джошуа. Осталось перестать попадать в истории с гонкой на машинах, что типично для такой молодежи.

sport.ua