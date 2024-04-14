Прост предупредил Льюиса о сложностях адаптации к Ferrari

Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, прокомментировал решение Льюиса Хэмилтона перейти из Mercedes в Ferrari, предупредив о тех сложностях, с которыми он может столкнуться в процессе адаптации к новой для него культурной и рабочей среде.

Прост в своё время выступал за Ferrari, куда перешёл из McLaren, и подчёркивает, что работа в итальянской команде сопряжена с особым прессингом.

«Важным фактором будет атмосфера в Ferrari, и по сравнению с Шарлем Леклером для Льюиса она будет новой, – рассуждал Прост в интервью изданию Sports Illustrated. – Он так долго выступал за Mercedes, а это английская команда со своим подходом к работе, и теперь ему предстоит перейти в итальянскую команду, где его ждёт прессинг иного рода, где иное мышление, к тому же он будет испытывать постоянный прессинг со стороны прессы. Всё это не так просто.

Я могу понять его решение. Если ты выступаешь за команду уровня Mercedes, которая уже второй год не выигрывает гонок, которой не удаётся вернуться в лидеры, то, вероятно, учитывая, сколько Льюису лет, он себе сказал: «ОК, почему бы не попробовать что-то изменить».

Я хочу сказать, что не знаю, был ли у него шанс перейти в Red Bull, но однозначно, пока там Макс Ферстаппен, это невозможно. В таком случае можно перейти в Ferrari, тем более в преддверии смены технического регламента, которая произойдёт в 2026 году. Тогда у Хэмилтона будет один следующий год на то, чтобы сработаться с командой.

После 2026-го ему уже будет 42 года, а это уже другая история. Но если он не хочет завершать карьеру в гонках, то я его могу понять. Вопрос в том, правильный ли выбор он сделал? Полагаю, такой же вопрос можно задать и Ferrari: правильный ли выбор сделали они?

Но для Формулы 1 это хорошо, потому что все будут смотреть гонки. Можно строить некие предположения, как всё сложится, но через год наше восприятие может измениться, ведь Хэмилтон станет на год старше, и ещё неизвестно, восстановится ли его мотивация, когда он будет выступать за Ferrari.

Не исключаю, если Ferrari будет выступать успешно, то на какое-то короткое время восстановится, может быть, на один год».

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