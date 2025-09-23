40000 зрителей на шоу Red Bull в Будапеште

В минувшие выходные в Будапеште с большим успехом прошло уличное шоу Red Bull с участием Дэвида Култхарда и Патрика Фризахера. На машинах в цветах Red Bull Racing и Racing Bulls они проехали по импровизированной трассе на улице Стефании в центре Будапешта.

В шоу также приняли участие Red Bull Driftbrothers, Mad Mike, Sam Sam, мотоциклетный каскадер Арас и гонщик MotoGP Йонас Фольгер.

Дэвид Култхард: «Red Bull Showrun — это отличная возможность сделать Формулу 1 ближе к болельщикам. Это не просто демонстрация технических возможностей спортивных машин, а настоящий фестиваль, где мы можем показать уникальность этого мира.

Трасса в Будапеште была потрясающей, паддок был построен в прекрасном месте. Мы всегда знали, как сильно венгерская публика любит Формулу 1, мы вместе провели этот удивительный день, и мне очень понравилось».

