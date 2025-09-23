Чэнду. Табило отыграл матчболы в финале против Музетти и выиграл третий титул в карьере

Алехандро Табило стал чемпионом на турнире ATP 250 в Китае



Чэнду, Китай • 17-23 сентября • хард • $1,220,805

Финал

Алехандро Табило (Чили, Q) – Лоренцо Музетти (Италия, 1) 6:3, 2:6, 7:6(5)

Чилийский теннисист, занимающий 112-е место в мировом рейтинге, записал в свой актив третью в карьере победу над игроком, входящим в топ-10. В сегодняшнем матче Табило отыграл два матчбола Музетти в концовке решающего сета, а на тай-брейке совершил камбэк, уступая 1-4.

Путь к титулу:

QR1: Тэ Ригэлэ (Китай) 6:4, 6:4

QR2: Ллойд Харрис (ЮАР) 7:6(4), 6:7(2), 7:6(2)

R32: Джордан Томпсон (Австралия) 6:4, 6:3

R16: Лучано Дардери (Италия, 2) 6:4, 6:3

QF: Кристофер О’Коннелл (Австралия) 4:6, 7:5, 6:2

SF: Брэндон Накашима (США, 4) 6:4, 7:6(0)

FR: Лоренцо Музетти (Италия, 1) 6:3, 2:6, 7:6(5)

Алехандро пятый раз сыграл в финальном матче на турнирах ATP и одержал третью победу. В прошлом сезоне он выиграл свои два предыдущих титула – на харде в Окленде, где также стартовал с квалификации, и на травяных кортах Майорки.

Чилиец стал одним из пяти “квалифаеров” в этом году, который дошел до финала в рамках Тура, и вторым, который смог выиграть чемпионский трофей, после американца Дженсона Бруксби в Хьюстоне.

Лоренцо Музетти проиграл пятый подряд решающий матч, в том числе второй в Чэнду. В предыдущем сезоне итальянец уступил в матче за титул местному игроку Шану Цзюньчэну.

