Джеймс Ваулз: Нам ещё удастся повысить скорость машины

Испанский этап сезона для команды Williams стал вторым проблемным уик-эндом подряд, но на этот раз по причинам иного свойства. Если в Канаде Алекс Элбон реально претендовал на очки, но сошёл с дистанции после инцидента с Карлосом Сайнсом, то вчера в течение всей гонки, общаясь по радио со своим инженером, он не скрывал своего явного недовольства машиной.

«Трудный был уик-энд, сложности продолжались до самого финиша, – согласился с ним Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing. – Но Барселона исторически была для нас не самой удобной трассой. Однако чтобы двигаться дальше, очень важно понять, с чем именно это связано. Если мы выясним, почему так плохо выступили здесь, это поможет нам в дальнейшем.

Я вполне уверен, что в Австрии и Сильверстоуне вы увидите, как наша машина вновь позволит подняться на более высокие позиции, и у нас будет возможность побороться за очки. Но болезненные переживания по поводу минувшего уик-энда от этого не станут меньше.

Если нам удастся разобраться с причинами проблем, нет сомнений, что мы сможем прибавить – это один из первоочередных вопросов, которому мы уделим внимание в ближайшие дни.

Что касается самой гонки, то стартовали мы последними, а пробиваться вперёд на этой трассе очень непросто. Мы пытались что-то предпринять за счёт тактики, но всё закончилось тем, что мы остались примерно на тех же позициях. Это ещё раз говорит о том, что работы у нас очень много, но и гонок до конца сезона ещё немало, поэтому у меня оптимистичный настрой, что нам ещё удастся заметно повысить скорость машины».

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