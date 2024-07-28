Джордж Расселл: Победный дубль – отличный результат!

Джордж Расселл финишировал первым в Спа, одержав вторую победу в сезоне и третью в карьере. Второе место Льюиса Хэмилтона в Гран При Бельгии принесло команде Mercedes 60-й победный дубль в истории.

Джордж Расселл (1-й): «Потрясающий результат! Определённо сегодня утром при разработке стратегии мы не предполагали такой результат.

Машина отлично управлялась. После пятницы мы многое изменили, и шины тоже великолепно работали. Во время гонки я продолжал повторять команде: «Я считаю, что мы можем проехать с одним пит-стопом».

Наши стратеги великолепно справились с работой. Отличное выступление Льюиса – он контролировал гонку, и если бы обстоятельства были другими, уверен, он бы победил.

Во время гонки я был максимально сосредоточен. Думаю, мне придется переслушать радиопереговоры!

Отличное выступление команды. Мы рискнули, но это стало возможным только благодаря тому, что машина была великолепна, и у нас был темп. Победный дубль – отличный результат!»

Льюис Хэмилтон (2-й): «Мы определённо не ожидали такой результат. В первую очередь я хочу поздравить Джорджа и команду.

Пятница для нас превратилась в катастрофу – у машины не было скорости. Мы внесли кое-какие изменения, но было сложно предсказать, как они отразятся на машине, поскольку вчера из-за дождя мы не работали на сухой трассе. Сегодня машина фантастически управлялась, и это заслуга всех в команде. Отличная работа на пит-стопах, стратегов и всех на базе.

Я старался сократить отставание от Джорджа, но он отлично следил за шинами на длинной дистанции. В конце каждого отрезка я чувствовал, что шины могут проехать ещё несколько кругов, но команда звала меня в боксы. Жаль, но иногда бывают такие дни.

Не думаю, что мы участвуем в борьбе за титул. Это было бы слишком большим ожиданием. Если мы продолжим демонстрировать такую же скорость, как в нескольких предыдущих гонках, то это будет фантастика. Если мы сможем лучше начинать уик-энды, то, надеюсь, продолжим в том же ключе.

Я считаю, что в McLaren были очень быстры сегодня, но нам удалось оторваться на первых кругах. Мы продолжим атаковать».

Источник