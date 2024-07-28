Усик назвал победителя гипотетического мегафайта Фьюри – Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал, кто бы победил в гипотетическом мегафайте между бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Сообщалось, что бой между двумя британскими боксерами может состояться в 2025 году

«Я думаю, что Энтони победил бы Тайсона. Да, я считаю, что ЭйДжей выиграет этот бой», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua