Фабрицио Романо: Рафаель Варан перейдет в Комо

За сведением инсайдера француз подписал двухлетний контракт

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Рафаэль Варан присоединится к "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, официальное заявление итальянского клуба появится в ближайшее время. Контракт 31-летнего француза с "Комо" рассчитан до 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, 30 июня истекло трудовое соглашение француза с "Манчестер Юнайтед", за который защитник выступал с 2021 года. В прошлом сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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