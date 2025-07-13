Марк Стюарт: Приятно слышать мнение Проста об отце

На Фестивале скорости в Гудвуде сыновья Джеки Стюарта пилотируют машины, на которых в своё время, более полувека назад в Формуле 1 выигрывал гонки их отец, трёхкратный чемпион мира.

Пол занял место за рулём Tyrrell 003, на которой Стюарт выиграл Гран При Германии 1971 года, а Марк занял место в кокпите Tyrrell 006 образца 1973 года.

«Вчера мы с Полом оказались в компании великих гонщиков, и все они там были чемпионами мира! – поделился Марк Стюарт. – Мы считаем, что нам исключительно повезло, ведь в Гудвуде у нас есть возможность общаться с этими людьми. В том числе здесь Ален Прост, Найджел Мэнселл – и это же замечательно!

Здесь мне представился шанс занять место за рулём Tyrrell, на которой отец выиграл чемпионата мира в 1973 году, и я испытываю совершенно непередаваемые эмоции!

Ален Прост говорил о том, что был поклонником таланта нашего отца, но можно сказать, что и отец платил ему тем же! Мне очень приятно слышать мнение Алена об отце, но я давно об этом знал: как-то раз мы с ним играли в гольф, дело происходило в Швейцарии в 1992 году, когда он пропускал сезон. И он тогда мне сказал: «Твой отец был моим героем, и его достижения всегда меня вдохновляли».

Слышать всё это от такого человека, как Ален, невероятно приятно. У меня дома есть совершенно особенный сувенир, с ним связанный: когда Ален в сентябре 1987-го в Португалии побил рекорд моего отца, который выиграл 27 Гран При, он подарил мне кепку Goodyear, и я её до сих пор храню. Такие сувениры символизируют эти особые связи между людьми, и это прекрасно!»

Пол Стюарт добавил: «Мы видим, с каким уважением чемпионы тех лет относятся к отцу, но гонщики той эпохи действительно по-настоящему уважали друг друга. Но ещё приятнее видеть в этой компании Берни Экклстоуна и видеть, с каким уважением они относятся и к нему.

Момент был прекрасный, ведь здесь между участниками беседы нет никаких противоречий, связанных с вопросами бизнеса, и они просто делятся воспоминаниями о тех славных днях, о том, какой невероятный путь они проделали вместе.

Я наблюдал за их беседой со стороны, и это замечательно качество Фестиваля скорости в Гудвуде: здесь происходят вот такие поистине волшебные моменты!»

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