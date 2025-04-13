Пиастри: Горжусь тем, как я отработал в этот уик-энд

В Бахрейне Оскар Пиастри был недосягаем для соперников и выиграл свою вторую гонку в сезоне, причём это был 50-й Гран При в его карьере.

Гонка Ландо Норриса, его напарника по McLaren, сложилась более сумбурно, без ошибок и штрафов не обошлось, но он всё равно смог подняться на подиум.

Оскар Пиастри (1-й): «Отличный результат, тем более на этой трассе! Уик-энд в Бахрейне складывался прекрасно, начиная со вчерашней квалификации, и я очень рад, что мы завершили его этой победой. У меня не хватает слов, чтобы поблагодарить команду за прекрасную машину: пилотировать было очень комфортно.

Очень горжусь и тем, как я отработал в этот уик-энд, тем более это очень важная гонка для нашей команды и её владельцев. Раньше эта трасса никогда не была к нам благосклонна, и сегодня наша команды одержала свою первую победу в Бахрейне.

Я бы предпочёл, чтобы обошлось без появления автомобиля безопасности, хотя я всё равно чувствовал полную уверенность в своих силах. У нас был хороший темп, я не сомневался, что смогу хорошо провести рестарт, но я также понимал, что шины Medium, которые мы с Ландо получили – именно та резина, которая нам была нужна.

После рестарта передо мной стояла понятная задача: разумеется, надо было хорошо его провести, и я не собирался упускать свой шанс. Пока не знаю, как мы будем отмечать успех, но не сомневаюсь, что команда устроит отличную вечеринку! Вот только я не смогу в ней участвовать, потому что мне уже в следующий уик-энд предстоит вновь выйти на старт».

Ландо Норрис (3-й): «На старте я не заметил, что машина так сильно проехала вперёд, вот и всё. Конечно, гонка была трудная. Я допустил слишком много ошибок при обгонах, а также неправильно расположил машину на старте. В общем, по ходу гонки я действовал неаккуратно, и жаль, что мы не смогли заработать для McLaren победный дубль, хотя было бы славно, если бы это произошло Бахрейне.

В общем, хотя пришлось непросто, позитивного тоже немало. Правда, когда я обогнал Льюиса Хэмилтона, мне сказали, что я должен отдать позицию, но в том эпизоде всё было на грани, хотя дуэль получилась интересная, я не жалуюсь.

Но хорошие обгоны доставили мне удовольствие, все оборонялись довольно жёстко, на грани дозволенного, хотя так и должно быть. Джордж Расселл тоже хорошо справился со своей задачей: я думал, что смогу его опередить, ведь мне казалось, что под конец гонки он немного сбросил темп.

Оскар тоже отлично отработал, так что поздравления и ему, и всей команде McLaren. Но в следующий уик-энд я постараюсь подняться на более высокие позиции».

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