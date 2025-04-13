ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Престижный боксерский журнал The Ring присоединился к популярному тренду в социальных сетях.

Искусственный интеллект показывает, как выглядел бы человек в форме игрушки. В социальных сетях было опубликовано фото чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО).

Украинец изображен с одним титулом от журнала The Ring, красными перчатками, а его лицо выглядит разгневанным (или слишком серьезным). Боксер одет в белые шорты и стоит со скрещеными руками на груди.

ФОТО. Если бы Александр Усик был игрушкой

sport.ua