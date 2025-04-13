Примера. Бетис – Вильярреал 1:2. Гости прерывают поразительную серию севильцев

"Бетис" в прошлом туре прервал шестиматчевую выигрышную серию ничьей с "Барселоной" на выезде. В текущем туре севильцы принимали "Вильярреал", с которым делили 5-6 позицию до начала матча.

Уже на 3-й минуте Руибаль мощно пробил издали в ближний угол и неожиданно застал Жуниора, который не сумел парировать удар. 1:0. Еще в первом тайме "Вильярреал" сравнял счет усилиями Барри.

На старте второго тайма Айос Перес вообще шокировал местных болельщиков, выведя вперед гостей. Бетис создал несколько действительно голевых моментов, но сравнять счет так и не сумел. Таким образом, севильский клуб проиграл впервые за 8 туров в Примере.

"Вильярреал" набрал 51-е очко и закрепился на 5-й позиции, а "Бетис" с 48-ю баллами остался на 6-й позиции.

31-й тур Примеры

Бетис – Вильярреал 1:2

Голы: Руибаль, 3 – Барри, 26, А. Перес, 48

Бетис: Адриан – Руибаль, Льоренте (Натан, 45+1), Бартра, Перро – Джонни (Альтимира, 71); Форнальс (Карвалью, 71) – Антони, Иско, Родригес (Ло Чельсо, 61) – Кучо (Бакамбу, 61).

Вильярреал: Жуниор Рейс – Кико Фемения, Фойт, Коста, Кардона – Педраса (Д. Суарес, 67), Парехо (Камбвала, 78), Комесанья, Пино (Н. Пепе, 67) – Барри (Байи, 90), А. Перес (Сола, 78).

Предупреждения: Фойт, 8, Барри, 12, Жуниор Рейс, 52, Кардона, 87

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