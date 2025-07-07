Полузащитник Челси приближается к переходу в испанский клуб

Как сообщает издание L'Équipe, "Челси" и "Валенсия" приближаются к завершению сделки по аренде французского опорного полузащитника "синих" Лесли Угочукву на сезон 2025/2026.

"Челси" приобрел Угочукву два года назад у "Ренна" за 27 миллионов евро, но за лондонский клуб он провел лишь 15 матчей во всех турнирах. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Саутгемптоне".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Угочукву провел 31 матч за "Саутгемптон" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста. Его контракт с "Челси" действует до 2030 года.

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