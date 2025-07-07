Уимблдон. Ястремская проведет матч третьего круга в субботу

Известно расписание матчей шестого игрового дня на турнире в Великобритании
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава
Court 16 | 1 запуск
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Боусас Манейро (Испания)
Court 18 | 3 запуск
Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 7) – Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США)
Начало игрового дня запланировано на 13:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua