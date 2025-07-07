Браун: Пусть гонщики сами решают, кто станет чемпионом

Победный дубль гонщиков McLaren в Сильверстоуне, разумеется, очень порадовал Зака Брауна, однако решение стюардов о 10-секундном штрафе, полученном Оскаром Пиастри, из-за которого австралиец, лидирующий в личном зачёте чемпионата, лишился шансов на победу, он считает неоднозначным.

«Решение о том, что автомобиль безопасности покидает трассу, было принято поздновато, – прокомментировал исполнительный директор McLaren Racing. – Макс Ферстаппен в этот момент ускорился, а Оскар затормозил, но со стороны ситуация выглядела хуже, чем была на самом деле. По данным телеметрии, всё выглядело не так, как на телеэкранах.

Но как есть, так и есть. Думаю, каждый раз, когда выписываются штрафы, во всем этом есть элемент субъективности. Когда Оскар ударил по тормозам, но просто пытался прогреть шины, но всё происходило на мокрой трассе, так что ситуация была на грани.

И всё-таки, поскольку победа досталась Ландо Норрису, я очень рад и за него, и за команду, хотя, конечно, переживаю за Оскара, который провёл гонку невероятно здорово. Понимаете, если говорить о штрафах, то в каких-то случаях они кажутся справедливыми, в каких-то – неправильными, в каких-то – спорными. Но как получилось, так и получилось».

Поскольку это вторая подряд победа Норриса, тогда как июньская гонка в Канаде завершилась его сходом, ставшим следствием столкновения с напарником из-за ошибочных действий Ландо, то Брауна спросили о психологическом состоянии британского гонщика McLaren.

«Думаю, задним числом надо признать: то, что произошло в Монреале, на самом деле пошло всем на пользу, – ответил он. – Можно сказать, это позволило выпустить пар, мы преодолели последствия того инцидента, о котором говорили все. Мне кажется, что то происшествие, связанное с ошибкой гонщика, в итоге позволило повысить уровень общей уверенности, и всем стало более комфортно.

Думаю, в ближайшем будущем мы увидим и новые инциденты, связанные с гоночными ошибками, избежать этого не получится. Я всегда могу спокойно поговорить с гонщиком с глазу на глаз и успокоить его, но всё будет в порядке. Мы просто продолжим работать так, как и работаем, постараемся гарантировать, чтобы отношение к обоим гонщикам было одинаково справедливым, открытым, и обеспечить хороший обмен информацией.

Если мы продолжим наращивать отрыв от соперников в Кубке конструкторов, то предоставим гонщикам самим решать, кто станет чемпионом мира. И пусть победит сильнейший. Я думаю, что спор за титул продолжится до последней гонки сезона».

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