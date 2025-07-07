Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик приближается к завершению карьеры.

Александра ждет бой против Даниэля Дюбуа, а затем ему нужно решить, с кем провести финальный бой на профи-ринге – очевидные варианты это Джозеф Паркер или Тайсон Фьюри.

Однако по информации источника, Александр планирует провести еще один бой – по правилам ММА против Джейка Пола. Этот поединок планируется на 2026 год и, как отмечается, команды обоих спортсменов ведут активные переговоры по его организации.

Ранее Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua