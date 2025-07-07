Милан нацелился на трансфер нападающего гранда Бундеслиги

Как передает издание TUTTOmercatoWEB, спортивный директор "Милана" Игли Таре определил форварда "Боруссии Дортмунд" Серу Гирасси как идеальное усиление, поскольку "россонери" хотят получить дополнительные опции в атаке – либо как альтернативу Сантьяго Хименесу, либо как партнера для него.

Гирасси присоединился к "Боруссии" в прошлом году из "Штутгарта" за примерно 18 миллионов евро. Однако сильный сезон 2024/25 значительно повысил стоимость игрока.

Сообщается, что немецкий клуб требует 70 миллионов евро за 29-летнего нападающего. В качестве более дешевой альтернативы "Милан" рассматривает нападающего "Аль-Хиляля" Александра Митровича.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гирасси провел 50 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив 38 голов и отдав 9 ассистов.

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