Клуб польской Экстралиги на волоске. Ситуация в Саноке убыточная

ХК "Санок. Михаил Ковальчук

Польский «Санок», за который в минувшем сезоне выступал талантливый украинский нападающий Михаил Ковальчук, балансирует на грани выживания. Городской советник 40-тысячного Санока Ежи Домарадзки раскрыл информацию о финансовом положении восьмой команды прошлого сезона. Хоккейный клуб завершил 2024 год с убытком в 550 000 злотых (примерно 6,4 млн гривень), а ситуация на середину 2025 года остается неизвестной – документы, подтверждающие текущее состояние задолженности, пока не представлены.

В мае президент Пшибыш открыто признал, что существует реальный риск того, что команда не выйдет на старт в предстоящем сезоне. Но при этом в начале июля «Санок» объявил об участии клуба в соревнованиях-2025/26.

Отметим, что на протяжении десятилетий хоккейный «Санок» был витриной хоккея в Подкарпатском регионе. Бюджет на предстоящий сезон должен быть аналогичен прошлогоднему, но у клуба самые маленькие средства во всей лиге. Клуб не может рассчитывать на стабильную поддержку своего города. Остальные команды Польши, независимо от размера центра, получают большие или меньшие субсидии от местных органов власти.

sport.ua