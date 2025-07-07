Новак Джокович: “Приятно видеть, как Синнер стал таким хорошим игроком и доминирующей силой в мужском теннисе”

Сербский теннисист рассказал о том, как повлиял на лидера мирового рейтинга



“Вижу ли я сходство в стиле игры Синнера с моим? Вижу. Я думаю, что это очевидно, что у нас есть немало общих черт. Мы стараемся рано встречать мяч, быть агрессивными, доминировать в обмене ударами с задней линии.

Я помню его как очень молодого парня, думаю, ему было 13-14 лет, когда я впервые его встретил и немного поиграл. Уже тогда он был стройным и высоким, немного похожим на меня. Он выше меня, но я всегда был довольно худым, когда был моложе. Он просто разрывал мяч. Можно было увидеть, что он имеет очень хороший тайминг, хорошую скорость ударов. Он использует ракетку Head Speed, которую использую и я. Есть немало похожих моментов. Но он уникален по-своему.

Работа, которую он провел со своей командой за последние несколько лет, является чрезвычайной с точки зрения его совершенствования. Действительно, подача, движение, точность. То есть все говорят о скорости его ударов, но его чувство времени невероятно. Я думаю, что он уменьшил количество невынужденных ошибок, которые он делал, возможно, в первые несколько лет своей карьеры. Сейчас он просто чрезвычайно точен и постоянно давит на соперника, потому что играет очень быстро. Я рад, что смог в некотором смысле положительно повлиять на него, надеюсь, как человек, на которого он равнялся в плане игры.

Он несколько лет работал с Риккардо Пьятти, который также был моим тренером и с которым у меня отличные отношения. Так я и познакомился с Янником. Риккардо просил меня давать советы, некоторые наставления Яннику. Поэтому мы достаточно много общались. Я всегда был рад поделиться своими знаниями. Приятно наблюдать за его карьерой, видеть, как он стал таким хорошим игроком и доминирующей силой в мужском теннисе”.



Фото: Getty Images.

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