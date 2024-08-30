Карлос Алькарас – о сенсационном проигрыше на US Open: “Я играл против соперника на корте и против самого себя в своей голове”

Испанский теннисист ответил на вопросы журналистов после поражения во втором круге Открытого чемпионата США

Третий номер рейтинга ATP Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг турнира в Нью-Йорке, уступив 74-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов.

– Как вы чувствовали себя сегодня? Не чувствовали себя готовым на все 100%?

– Я не знаю, что сейчас сказать. Прежде всего, я думаю, что ван де Зандсхулп играл великолепно. Он играл в очень хороший теннис. Я думал, что он даст мне заработать больше простых очков. Я ожидал, что он будет много ошибаться, но он этого не делал. Так что я был, знаете, немного растерян. Я не знал, как с этим справиться, как с этим бороться. Я не мог повысить свой уровень. Я думаю, что мой уровень оставался одним и тем же весь матч. И этого было недостаточно, чтобы выиграть или дать себе шанс вернуться в игру. Что я могу сказать? Я не чувствовал себя хорошо, когда бил по мячу. Думаю, я сделал много ошибок. Когда я захотел вернуться в игру, или мне показалось, что я этого захотел, было уже слишком поздно.

– Оглядываясь на график… Ролан Гаррос, Уимблдон, Олимпийские игры… Каким бы напряженным ни был календарь, не кажется ли вам, что вы подошли к этому турниру с меньшей энергией, чем могли бы в прошлые годы?

– Наверное, да. Да, теннисный график очень плотный. За последнее время я сыграл много матчей. После Олимпиады я сделал небольшой перерыв. Я думал, что этого хватит. Это действительно пошло мне на пользу. Наверное, этого было недостаточно. Но, да, наверное, я приехал сюда не с такой энергией, как думал, что приеду. Но я не хочу, чтобы это было оправданием. Да, календарь очень насыщенный. Наверное, я такой человек или такой игрок, которому нужно больше дней или более длинные перерывы перед важными турнирами. Так что я должен подумать об этом и я должен научиться этому. Вот и все.

– Какими были ваши эмоции во время матча и что вы чувствуете сейчас?

– Это была борьба с самим собой. Во время матча я боролся с собой в своей голове. В теннисе ты играешь против кого-то, кто хочет того же, что и ты, – победить. И ты должен быть максимально спокойным, чтобы лучше думать и стараться показать хорошую игру. Сегодня я играл против соперника на корте, а в мыслях играл против себя, понимаете, в своей голове. Было много эмоций, которые я не мог контролировать. Было такое ощущение, что я выигрываю несколько очков, а потом, когда несколько очков теряю, то расстраиваюсь. Это были американские горки, скажем так, в моей голове. Мне нельзя быть в таком состоянии, если хочу думать о больших достижениях. Поэтому я должен это улучшить, я должен научиться, как этого избегать.

– Вы сказали, что не знали, что делать в матче. Вы когда-нибудь чувствовали себя так раньше на корте?

– Было несколько матчей, когда я так чувствовал себя. Знаете, после каждого такого матча, я всегда говорил одно и то же: мне надо научиться, как с этим справляться. Вот сейчас я об этом думаю, что мне не удается это изменить, и в этом проблема. Я должен научиться, если я хочу стать лучшим игроком.

– Вы выиграли серебряную медаль на Олимпиаде, это большое достижение. Но считаете ли вы, что то, насколько близкими вы были к золоту, повлияло на ваше психологическое состояние, когда вы приехали сюда?

– Не очень. Я не думал об этом слишком много. Как я уже говорил, из-за этого мне было тяжело в некоторые моменты или, знаете, через час, 50 минут после окончания матча. Но как только я осознал, чего я достиг, что я взял серебро, я понимал, что это было большое достижение. Я очень гордился этим, и после того, как я понял, что получил серебряную медаль и насколько это значительный результат, я больше не думал об этом. Поэтому скажу, что на меня это никак не повлияло.

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