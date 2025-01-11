Что рассмешило Циципаса на Род Лэйвер Арене, ритуал Осаки, выбор Алькараса и самокритика Коллинс: дайджест медиа-дня на Аustralian Open

До старта Открытого чемпионата Австралии остаются считанные часы. В преддверии первого “мэйджора” сезона мы собрали интересные цитаты с медиа-дня топ-игроков турнира

• Третья ракетка мира Карлос Алькарас на вопрос о том, какой удар он бы хотел перенять у игроков прошлого или современности, ответил с улыбкой: «Это хороший вопрос. Думаю, я бы выбрал прием подачи Андре Агасси. Это великолепный удар. Это, наверное, то, что я бы хотел добавить в свою игру».



• Двукратная победительница Australian Open-2019 Наоми Осака рассказала, как еда и пищевые привычки стали частью её подготовки к матчам. «Я немного суеверна, поэтому люблю придерживаться ритуалов. Постучу по дереву, я бы не хотела получить пищевое отравление. На завтрак у меня обычно копченый лосось и яйца. На обед перед матчем всегда ем рис с курицей. А ужин – это wild card, может быть что-то неожиданное. Но я бы не хотела отравиться едой из-за экспериментов».

Кроме пищевых привычек, Осака поделилась методами сохранения ментального здоровья: «Я медитирую, слушаю звуки природы – дождь, океан или шум леса. А еще я много пишу в свой дневник, чтобы упорядочить мысли».

• Чемпион Australian Open-2022 в паре Ник Кириос, который на турнире в Брисбене сыграл в дуэте с Новаком Джоковичем, пока не планирует играть с сербом на турнире у него на родине. «Если он (Джокович) мне заплатит, – сказал Кириос, смеясь. – Я уверен, он может заплатить мне достаточно хорошо. Честно говоря, я даже не хочу там играть в теннис. Я хочу просто повеселиться в Белграде, оторваться с Новаком на вечеринке в Сербии. Думаю, это было бы легендарно».



• Первая ракетка Великобритании Кэти Бултер, которая недавно обручилась с австралийцем Алексом де Минором, призналась, что привлекает ее в культуре Австралии. «Мне нравятся Tim Tams (шоколадное печенье), но точно не Vegemite. Это не мое», – сказала она со смехом. «Еще у меня есть проблема с акцентами, я всегда заимствую [чужие] акценты. Я не знаю, где-то я уже немного звучу как австралийка».

Бултер также подчеркнула, как ей импонирует национальная гордость Алекса: «Он любит свою страну, живет и умирает в сборной на Кубке Дэвиса. Он тяжело работает. Эта преданность делу сильно повлияла на меня. Как и Алекс, я очень горжусь тем, что представляю свою страну, и чувствую нечто подобное, когда играю за честь Великобритании».

• Сам же лидер мужского тенниса Австралии Алекс де Минор на днях объявил об учреждении собственного благотворительного фонда, чтобы поддержать юных местных игроков, которые готовятся перейти в профессионалы.

«Это одна из самых увлекательных вещей в моей жизни, – говорит Алекс. – Я всегда хотел помогать молодому поколению, но нужно было понять, как это сделать лучше всего». Накануне восьмая ракетка мира встретился с 6 юными игроками, которым его фонд будет помогать финансово, предоставлять менторскую поддержку и возможность потренироваться с де Минором. «Для меня важно не только обеспечить их поездку в Европу, но и передать свой опыт. Я хочу делиться уроками, которые усвоил за свою карьеру, чтобы эти дети не делали тех же ошибок. Мне нравится изучать их потребности, давать советы и поддерживать их в течение всего года. Это только начало, и я надеюсь, что со временем фонд сможет охватить еще больше молодых талантов».

• Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь прокомментировала свои новые спонсорские контракты, в частности партнерство с модным домом Dior.

«У меня уже была замечательная фотосессия. Я радуюсь больше всех, когда вижу готовые фотографии. Мне они понравились (улыбается). Это настоящее удовольствие работать с брендом, который мне нравился еще с 16 лет. Я считаю, что мне повезло, ведь столько олимпийских чемпионов могли получить такую возможность, но они выбрали меня».



Финалистка прошлогоднего Australian Open добавляет, что сотрудничество с таким престижным брендом накладывает определённую ответственность: «Важно, чтобы мое поведение на корте и за его пределами соответствовало высоким стандартам. Для меня Dior – это не просто бренд, это воплощение элегантности и статуса. И я счастлива быть их амбассадором».

• Американка Даниэль Коллинс ответила на ту критику, которую ей вменяют болельщики из-за холодного приветствия с соперницами у сетки после матча.

«Мы все изо всех сил боремся друг с другом, но большинство из нас нормально относятся к рукопожатиям после игры. Конечно, я тоже человек, у меня есть ситуации, которые мне не нравятся, какие-то вещи, которые произошли… Все эти мемы обо мне, которые я вижу в моем Инстаграме, где у меня такое выражение лица, которым собственно все сказано… Просто я такой человек, который довольно искренний в своих словах и чувствах».

«Но я также могу посмеяться над собой. Потому что я знаю за собой это, что я иногда могу так вести себя, не всегда удается делать это лучше, – говорит финалистка Australian Open-2022. – Я смеюсь над собой и поощряю других делать так же. Если мы не можем посмеяться над собой, то что мы вообще делаем? Думаю, многое воспринимается вне контекста. Болельщики часто думают, что знают нас лично, что знают, через что мы проходим каждый день, но на самом деле это не так».

• Стефанос Циципас, который в 2023 году дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал нововведение на Род Лейвер Арене – специальные зоны для тренеров.

«Когда я впервые увидел их вчера во время тренировки с Синнером, то засмеялся. Мне кажется странным, что часть команды сидит близко к корту, а остальные – далеко, наверху. Я еще не привык к этому».

Греческий теннисист, который ранее получал предупреждения из-за коучинга, считает, что влияние открытых подсказок от команды трудно оценить: «Это новая практика, и еще не было возможности увидеть много напряженных матчей, где советы тренера мы слышим в микрофон, а затем они фактически реализуются на наших глазах в тактической части игры. Однозначно это то, что будет круто для тенниса. Я думаю, что это предложит что-то новое и инновационное для нашего спорта, что болельщикам и ценителям тенниса это будет интересно. Возможно, со временем это станет более очевидным.



Наверняка раньше были матчи, в которых из-за подсказок менялся их результат. Но тогда это делалось тайно. У меня лично были своим проблемы с этим, я получил много штрафов и замечаний из-за того, что не делал это осторожно. В туре было много таких игроков и тренеров, просто, в моей ситуации, возможно, мой тренер не был таким сдержанным как другие».



btu.org.ua