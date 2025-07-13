Леонид Лоевский о реванше Усик — Дюбуа

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По мнению специалиста, украинец способен завершить бой досрочно, продемонстрировав высокий уровень профессионального бокса, достойный сравнения с легендарным Мухаммедом Али. Про єто сообщает редакция euro.com.ua.

«Александр — это уникальный боксёр, который умеет подстраиваться под любого соперника. Его главная задача в ринге — сбивать противника с толку, постоянно держать в напряжении, не давать возможности спокойно думать и планировать действия», — отметил Лоевский в комментарии для издания LuckyPunch. Он добавил, что Усик уверенно работает как в ближней, так и в дальней дистанции, обладая выдающейся физической формой. «Думаю, в седьмом-восьмом раунде он утомит Дюбуа и сможет его нокаутировать», — считает тренер.

Кроме того, Лоевский рассказал о спортивном пути Усика, подчеркнув его прогресс с любительского уровня до профессиональной арены. «Я помню Александра ещё с молодёжной сборной Украины. Тогда он ещё не дотягивал до тяжёлой весовой категории, но уже пробовал себя там. Его умение двигаться стало решающим: никто просто не успевал за ним», — поделился тренер воспоминаниями.

Леонид Лоевский убеждён, что Усик заслуживает места в одном ряду с мировыми легендами бокса: «Усик уже дважды становился абсолютным чемпионом мира. Он побеждал и Фьюри, и Джошуа — тех, кого во всём мире считают элитой супертяжёлого веса. Сегодня Саша стоит на одном уровне с Мухаммедом Али», — резюмировал эксперт.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Теперь соперники снова встретятся на ринге 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории.

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