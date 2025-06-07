Весь бой ради одного удара. Уордли нокаутировал Хуни в 10-м раунде

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7 июня в Ипсвиче, Великобритания, состоялся поединок за титул временного чемпиона WBA в супертяжелой весовой категории между 30-летним британцем Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) и 26-летним австралийцем Джастисом Хуни (12–0, 7 КО).

Начало поединка было за Джастисом Хуни, но впоследствии он пропустил несколько ударов от своего противника. Правда, это не помешало Хуни выиграть по очкам в первых раундах. В середине боя казалось, что Хуни доведет дело до конца, но Уордли выдерживал удар за ударом.

По такому сценарию бой продолжался раунд за раундом. Хуни уверенно шел к победе по решению судей.

Но в 10-м раунде Фабио Уордли поймал противника и точным ударом повалил его на ринг. Джастис Хуни едва смог подняться на ноги, и арбитр остановил бой, констатируя победу Вордли техническим нокаутом.

Временный титул почти автоматически выводит победителя на бой за полноценный пояс, которых у Всемирной боксерской ассоциации два: регулярный и суперчемпион.

sport.ua