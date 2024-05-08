9 мая в 05:30 по киевскому времени в Австралии состоится пресс-конференция перед чемпионским боем.
Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет шоу с участием украинского боксера.
В главном событии на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).
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На кону в поединке стоят титулы чемпиона мира по версиям IBF (временный) и IBO (пояс защищает Камбосос) в легком весе.
Интересно, что оба соперника имеет в пассиве поражения от Девина Хейни из США в боях за абсолютный титул.
Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Пресс-конференция. Смотреть LIVE