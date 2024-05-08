Второго шанса не будет. Челси отпустит свой трансферный провал в Галатасарай

Хакиму не удалось закрепиться в Англии

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Хаким Зиеш не вернется летом в стан "Челси" после окончания срока своей аренды в "Галатасарае".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вингер принял решение остаться в турецком клубе на постоянной основе.

Отмечается, что "Галатасарай" активировал опцию выкупа 31-летнего футболиста, а "Челси" уже направил в Турцию письмо о подтверждении соглашения.

В нынешнем сезоне Зиеш принял участие в 21 матче во всех турнирах. На счету марокканца 8 забитых мячей и 4 результативные передачи.

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