Прага (W75). Байндл вернулась на корт после семимесячной паузы

Катерина Байндл вышла во второй круг на турнире ITF в столице Чехии

В своём стартовом матче украинская теннисистка, посеянная под пятым номером, обыграла Марину Мельникову (-), которая попала в основную сетку через квалификацию — 6:3, 7:6(7).

Для Байндл это был первый матч с октября прошлого года, когда она проиграла в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Следующая соперница Катерины определится в противостоянии Андрея Миту (Румыния) — Лаура Мэйр (Италия, LL).

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