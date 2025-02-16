Непобежденный супертяж нацелился на титул Усика, который он может потерять

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Непобежденный супертяжеловес из Великобритании Фабио Уордли высказался о своем будущем. В планах британца завоевание титула WBA в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Александр Усик.

«План на этот год – стать обязательным претендентом или подраться за титул. Нужно сделать правильные шаги. Первое место в рейтинге WBA – это отличное начало для выполнения моего плана. Я обязан продолжать в том же духе», – сказал Уордли.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может потерять чемпионский титул WBA в хевивейте.

sport.ua