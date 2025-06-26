Внук Мухаммеда Али: «Усик как мой дедушка – уже легенда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, считает, что Александр Усик уже стал легендой супертяжелого веса, учитывая габариты украинца.

«Усик – невероятный супертяж. Он как мой дедушка – рост 191 сантиметр. И это точно недостаток для супертяжелого дивизиона, все соперники были выше и больше Усика».

«И он уже стал легендой. И то, что он делает, важно, учитывая войну в его стране», – сказал Али Волш.

19 июля Усик проведет поединок за все титулы против Даниэля Дюбуа.

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sport.ua