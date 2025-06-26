КЧМ. Боруссия Д – Ульсан 1:0, Флуминенсе – Мамелоди 0:0. Обзоры матчей

"Шмели", несмотря на многочисленное количество моментов (28 ударов), забили лишь раз. Кипер Хен У Чо совершил 10 сэйвов и сохранял интригу до конца встречи. Южнокорейскому клубу так и не удалось набрать хотя бы балл, а немецкий гранд, заработав 7 очков, с первого места выходит в плей-офф.
Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет F
Цинциннати. TQL Stadium
Боруссия Д – Ульсон 1:0
Гол: Свенссон, 36
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В параллельной встрече команды боролись за вторую путевку в ⅛ финала. Представитель ЮАР пытался угрожать воротам соперника, но безрезультатно. Бразильский коллектив ни разу не попал в створ, что не помешало ему выйти в плей-офф со второй позиции (5 баллов).
Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет F
Майами-Гарденс. Hard Rock Stadium
Флуминенсе – Мамелоди 0:0