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Футбол

КЧМ. Боруссия Д – Ульсан 1:0, Флуминенсе – Мамелоди 0:0. Обзоры матчей

КЧМ. Боруссия Д – Ульсан 1:0, Флуминенсе – Мамелоди 0:0. Обзоры матчей

    • "Шмели", несмотря на многочисленное количество моментов (28 ударов), забили лишь раз. Кипер Хен У Чо совершил 10 сэйвов и сохранял интригу до конца встречи. Южнокорейскому клубу так и не удалось набрать хотя бы балл, а немецкий гранд, заработав 7 очков, с первого места выходит в плей-офф.

    Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет F

    Цинциннати. TQL Stadium

    Боруссия Д – Ульсон 1:0

    Гол: Свенссон, 36

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    • В параллельной встрече команды боролись за вторую путевку в ⅛ финала. Представитель ЮАР пытался угрожать воротам соперника, но безрезультатно. Бразильский коллектив ни разу не попал в створ, что не помешало ему выйти в плей-офф со второй позиции (5 баллов).

    Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет F

    Майами-Гарденс. Hard Rock Stadium

    Флуминенсе – Мамелоди 0:0

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