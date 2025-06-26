Даяна Ястремская – после выхода в четвертьфинал в Истборне: “Получаю удовольствие от игры на траве”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над британкой Франческой Джонс во втором круге турнира WTA 250 в Истборне



“Это был приятный матч, впервые в жизни я выполнила underarm serve (подача без подбрасывания мяча над головой), и это был эйс.

Я получаю удовольствие от игры на траве, получаю удовольствие от того, что я здесь. Это не первый раз, когда я здесь, я действительно очень люблю этот турнир. Я «люблю» ветер, слава Богу, он был не такой сильный сегодня. Думаю, это хороший старт для меня на траве, я действительно с удовольствием играю.

В чем разница между кортами здесь и в Ноттингеме? Я не почувствовала особой разницы, для меня трава одинаковая. Матчевые и тренировочные корты – здесь есть разница. Не знаю, не почувствовала никакой разницы.

Как я буду готовиться к следующему матчу завтра? Еда, массаж, сон, йога (смеется)”.

Следующей соперницей Даяны Ястремской будет Александра Эала (Филиппины, Q). Поединок состоится в четверг 26 июня. Подписывайтесь на наш Telegram канал – Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить трансляцию матча.



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