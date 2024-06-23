Галле. Синнер и Гуркач будут бороться за трофей чемпиона

На турнире ATP 500 в Германии состоялись полуфинальные матчи

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 7:6(3)

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Александр Зверев (Германия, 2) 7:6(2), 6:4

Янник Синнер вперые вышел в финал на травяном турнире ATP и в целом проведёт 18-й решающий матч в карьере. В этом году итальянец выиграл титулы на Australian Open, «Мастерсе» в Майами и турнире ATP 500 в Роттердаме. В активе Янника 13 одиночных трофеев.

Хуберт Хуркач взял реванш у Александра Зверева за поражение на старте сезона в командном турнире United Cup и одержал первую победу в четырёх противостояниях с представителем Германии. Поляк сыграет 11-й финал в карьере и попробует выиграть девятый титул. В этом сезоне Хуберт стал чемпионом на грунтовом турнире ATP 250 в Эшториле. Отметим, что два года назад польский теннисист уже побеждал на кортах Галле.

Синнер и Хуркач ранее встречались четыре раза и одержали по две победы. Их предыдущее противостояние состоялось больше года назад на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло, где сильнее был итальянец. На траве теннисисты ещё не играли друг против друга.

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