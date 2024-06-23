Леклер объяснил странное столкновение с Норрисом

Под конец третьей сессии свободных заездов в Барселоне между машинами Ландо Норриса и Шарля Леклера произошло лёгкое касание колёсами. Со стороны сложилось впечатление, что гонщик Ferrari специально вильнул в сторону McLaren, чтобы выразить своё недовольство действиями соперника.

Стюарды своё слово уже сказали, а после квалификации Шарль Леклер объяснил свои действия в инциденте с Норрисом: «Ландо выезжал с пит-лейн, а я был позади на быстром круге. Затем он прервал свою попытку, и я свою прервал. Я затормозил, чтобы оказаться рядом с ним, но неправильно оценил позицию.

Я находился с правой стороны трассы и не хотел помешать тем, кто ехал позади. Я был немного расстроен и смотрел в зеркало заднего вида, чтобы никому не помешать. Затем мы столкнулись, но это в большей степени недоразумение.

Ты никогда не хочешь ни с кем сталкиваться. Последнее, что мне нужно перед квалификацией, это повредить машину. У меня не было цели с ним столкнуться».

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