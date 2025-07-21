Култхард: Для идеального сценария должна прибавить Ferrari

Дэвид Култхард, бывший гонщик, в своё время выступавший за McLaren, с интересом следит за противостоянием Оскара Пиастри и Ландо Норриса, и ему очень нравится то, как складывается сезон.

Дэвид Култхард: «Если вы болельщик McLaren, вы радуетесь успехам этой команды, но даже если вы просто гоночный болельщик без особых предпочтений, то думаю, вы тоже считаете, что сезон складывается отлично. Лично меня очень впечатляет плотность результатов, особенно в квалификации. Понятно, что в гонках отрывы больше, но мне просто нравится, что этот сезон отличается остротой соперничества.

Но чтобы сезон проходил по идеальному голливудскому сценарию, нужно, чтобы прибавила Ferrari. Что до остального, то я уже прогнозировал, что гонщики McLaren начнут сталкиваться на трассе, поскольку сам через это прошёл. Я врезался в Мику Хаккинена, он врезался в меня, и так будет всегда, когда оба гонщика команды претендуют на титул, ведь интенсивность борьбы возрастает, и ситуация становится всё более сложной.

Если бы по итогам половины чемпионата присуждали приз, то он бы достался Оскару Пиастри. Вряд ли кто-либо может сказать, что он лидирует в личном зачёте не заслуженно. Но если Ландо во второй половине сезона сможет изменить такой ход событий, то ему удастся одолеть очень талантливого гонщика, который проводит в Формуле 1 свой третий сезон.

Происходящее чем-то напоминает то, что мы видели в 2021 году, и победить в чемпионате может только один гонщик. В том году и Макс Ферстаппен, и Льюис Хэмилтон пилотировали на чемпионском уровне, но только один из них мог завоевать титул.

Полагаю, McLaren несколько проще, ведь буйным нравом их гонщики не отличаются, оба более покладистые, и в команде неплохо справляются с ситуацией и держат её под контролем. Но вполне вероятно, что это единственный шанс McLaren на чемпионский титул, ведь мы не знаем, что будет в 2026 году, не знаем, как всё сложится в дальнейшем, и сейчас надо по максимуму использовать удачный момент.

Поэтому столь сильное впечатление на меня производит прогресс, которого в этом году добился Оскар. Но Ландо в двух предыдущих гонках дал напарнику достойный ответ и показал свои лучшие качества. В общем, это тот случай, когда оба заслуживают титула, но победить в чемпионате может только кто-то один.

Если говорить о второй половине сезона, то мне интересно, какие команды продолжат модернизировать свои машины и прибавлять, ведь 2026-й уже не за горами, и мы знаем, что всех ждут очень большие перемены. В какой-то момент у команд либо исчерпаются ресурсы, либо закончатся идеи, но если предположить, что в Sauber/Audi уже во многом сосредоточились на подготовке к 2026 году, то несмотря на это им удаётся показывать впечатляющие результаты.

Также впечатляют дебютанты чемпионата – они попали в Формулу 1 вполне заслуженно и неплохо справляются со своими задачами. Все по-своему хороши, но Макс остаётся исключительным гонщиком, и это тот ориентир, на который они будут равняться».

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