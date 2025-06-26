Назван супертяж, который может вернуться из пенсии и провести бой за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный боксерский эксперт Гаррет Дэвис высказался о ситуации вокруг британского боксера Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри сейчас боксер номер один в простое. Вы видите Пакьяо, который возвращается после 4 лет простоя и получает титульный шанс, с Фьюри такая же ситуация.

Тайсон может вернуться и в сорок лет и получит титульный шанс. Вопрос только в том, сколько времени он будет оставаться в таком статусе», – сказал Дэвис.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua