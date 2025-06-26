Карлос Сайнс отказался баллотироваться в президенты FIA

В начале мая стало известно, что несколько ключевых фигур из мира автоспорта предложили Карлосу Сайнсу-старшему выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента FIA, чтобы составить конкуренцию нынешнему руководителю федерации Мохаммеду бен Сулайему.

Отец гонщика Williams всерьёз рассматривал предложение, но в конечном итоге решил не баллотироваться в президенты FIA. В среду Сайнс-старший опубликовал заявление, в котором объяснил свои мотивы.

«Этим сообщением я публично подтверждаю, что принял окончательное решение не баллотироваться на пост президента FIA на выборах этого года, – написал Карлос Сайнс-старший. – Я много работал в последние месяцы, чтобы детально оценить ситуацию в FIA, а также понять требования и сложности, которые сопутствуют такому важному проекту. После вдумчивого размышления я пришел к выводу, что нынешние обстоятельства не идеальны для выдвижения моей кандидатуры.

Кроме того, я понял, что выдвижение на пост президента значительно помешает моей подготовке к «Дакару», а я не хочу подвести Ford и мою команду. Поэтому эти опасения склонили меня оставаться реалистом и пока отказаться от намерений занять должность в FIA.

Несмотря на выход из президентской гонки, моё стремление к лидерству в мире автоспорта не изменилось, и я по-прежнему считаю, что организация нуждается в серьёзных изменениях, которые, я искренне надеюсь, будут реализованы в ближайшие годы.

И гонки, и мобильность являются частью моей жизни, поэтому я с большим интересом продолжу внимательно следить за развитием событий. Я продолжу поддерживать автоспорт и постараюсь внести свой вклад всеми значимыми способами в улучшение мобильности по всему миру.

Наконец, я хочу искренне поблагодарить всех за слова поддержки и советы, которые я получил за последние недели. Они укрепили мою уверенность в том, что я смогу продолжать двигаться к своим нынешним и будущим целям. Я действительно всем благодарен. Спасибо».

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