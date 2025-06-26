Истборн. Джоинт победила Радукану и впервые вышла в 1/4 финала на траве, Крейчикова впервые в сезоне выиграла два матча подряд

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анна Блинкова (-) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 6:3

Майя Джоинт (Австралия) – Эмма Радукану (Великобритания, 7) 4:6, 6:1, 7:6(3)

Анастасия Павлюченкова (-) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 7:5, 7:5

Камилла Рахимова (-, Q) – Пэйтон Стёрнс (США, 6) 6:3, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, SE) – Франческа Джонс (Великобритания, WC) 6:2, 6:1

Александра Эала (Филиппины, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 3) 0:6, 6:2, 3:2 (отказ)

Варвара Грачёва (Франция, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия, 8) 7:5, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – Джоди Баррейдж (Великобритания, WC) 6:4, 4:6, 7:6(3)

Майя Джоинт (№51 WTA) взяла реванш у Эммы Радукану за поражение в мае на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и записала в свой актив третью в карьере победе над теннисситкой из топ-50. 19-летняя австралийка сыграет четвертый четвертьфинал на уровне Тура (все в этом сезоне) и первый на траве. Следующей соперницей Джоинт будет Анна Блинкова.

Барбора Крейчикова впервые с ноября прошлого года выиграла два матча подряд. Напомним, что в этом сезоне чешка не играла на турнирах до мая из-за травмы спины.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua