Урава – Монтеррей. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

"Урава" стала одной из первых команд, которая вылетела из клубного Мундиаля – ей хватило два тура. "Монтеррей" – наоборот – остается в борьбе к финалу группового этапа. И даже может по стечению нескольких не слишком трудных обстоятельств занять первое место. Для этого нужно забивать как можно больше голов японцам, а не просто победить. Три очка, кстати, тоже может вполне хватить для плей-офф.

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В прямом эфире этот матч в Украине будет транслировать платформа DAZN. Начало – в 4:00 по киевскому времени, 26 июня. Видеотрансляцию игры можно посмотреть по этой ссылке.

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Клубный чемпионат мира 2025

Группа E, третий тур

"Роуз Боул" (Посадена)

Главный арбитр: Феликс Цваер (Германия)

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