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Футбол

Урава – Монтеррей. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

Урава – Монтеррей. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

    • "Урава" стала одной из первых команд, которая вылетела из клубного Мундиаля – ей хватило два тура. "Монтеррей" – наоборот – остается в борьбе к финалу группового этапа. И даже может по стечению нескольких не слишком трудных обстоятельств занять первое место. Для этого нужно забивать как можно больше голов японцам, а не просто победить. Три очка, кстати, тоже может вполне хватить для плей-офф.

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    • В прямом эфире этот матч в Украине будет транслировать платформа DAZN. Начало – в 4:00 по киевскому времени, 26 июня. Видеотрансляцию игры можно посмотреть по этой ссылке.

    Урава – Монтеррей. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча клубного Чемпионата мира

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    Клубный чемпионат мира 2025

    Группа E, третий тур

    "Роуз Боул" (Посадена)

    Главный арбитр: Феликс Цваер (Германия)

    www.ua-football.com

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