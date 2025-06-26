Украинский боксер: «На моем имени начали пиариться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал об организации боя с Андреем Новицким.

«Я готовился к бою с экс-претендентом Диллианом Уайтом – поединок сорвался в последний момент. И тут от друзей в Лос-Анджелесе до меня доходят слухи, что я якобы отказался от боя с Новицким. О чем я в принципе не в курсе. Конечно, меня это задело. Конечно, мне неприятно. Короче, на моем имени начали пиариться. Рассказывать, что я испугался.

А потом мне звонит менеджер: «Так и так. Есть вот предложение побоксировать с этим парнем». Ну, естественно, после всех этих слухов, что я испугался и так далее, я отвечаю менеджеру: «Пожалуйста, сделай этот бой. Я очень его хочу», – сказал Сиренко.

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sport.ua