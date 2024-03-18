ВИДЕО. Джойс и Баколе поссорились из-за утечки видеозаписей спаррингов

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Претенденты на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Мартин Баколе (20-1, 15 KO) и Джо Джойс (15-2, 14 KO) вступили в словесную перепалку из-за утечки видеозаписей со спаррингов.

Все началось с того, что Баколе слил видео, на котором он и Джойс сражаются в частном спортзале.

«Вот причина, по которой британские тяжеловесы избегают меня, парни», – подписал видео Мартин.

Первым отреагировал бывший менеджер Джойса Сэм Джонс. В своем сообщении он утверждает, что в этом видео есть еще кое-что, о чем Баколе умалчивает.

«Выложи концовку, где ты ушел с ринга в середине спарринга, когда тебе было плохо, и покинул зал. Если собираешься выкладывать спарринги, выкладывай все».

Затем Джонс нашел тот самый момент, где Баколе лежит на канвасе с головой в ведре, и опубликовал его вместе с другим сообщением.

«В следующий раз не будь лжецом, выкладывающим фрагменты спаррингов».

sport.ua